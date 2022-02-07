حزب طالباني: دعوى قضائية ضد زيباري بسبب تعيين زوجته الثانية وشقيقتها وبناتها في وزارة الخارجية بدرجات رفيعة

حزب طالباني: دعوى قضائية ضد زيباري بسبب تعيين زوجته الثانية وشقيقتها وبناتها في وزارة الخارجية بدرجات رفيعة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني هدايت طاهر، الاثنين، عن قيام نائب برفع دعوى قضائية ضد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري تتعلق بتعيين زوجته الثانية وشقيقاتها بدرجات رفيعة في وزارة الخارجية.وقال طاهر في حديث صحفي: ان ” احد النواب رفع دعوى ضد زيباري بسبب تعيين زوجته الثانية وشقيقاتها وبناته في وزارة الخارجية بدرجات رفيعة في وزارة الخارجية”.واضاف ان “رئاسة الجمهورية هي مسألة تنافسية وغير محصورة بزيباري”، مؤكدا ان “رفض ترشيح زيباري هو حق مشروع للاتحاد ونحترم القضاء الاخير”.وبشأن تشكيل الحكومة، ذكر طاهر أن “التوافق ومشاركة الجميع هو الحل الامثل لتشكيل الحكومة وانه لا يمكن تشكيل “اغلبية توافقية” واستثناء بعض الاطراف منها”.

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