حزب طالباني: سنترجع مقاعدنا في نينوى وأربيل من خلال الطعون

حزب طالباني: سنترجع مقاعدنا في نينوى وأربيل من خلال الطعون
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- رد حزب طالباني على بيان حزب بارزاني، الخميس، بصدد تمديد فترة الطعون.وقال أمين بابا شيخ المتحدث الرسمي للحزب طالباني: “نحن على يقين بأن استرجاع مقعدينا في محافظتي اربيل ونينوى كان استحقاقاً مشروعاً للاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف كردستان، استرجعناهما عن طريق الطعن والاساليب القانونية واعيدا الى صاحبهما الشرعي، ما معناه ان الخروقات عولجت بطرق قانونية”.واضاف: “نحن مستمرون على هذا المنوال لاسترجاع مقاعدنا الثلاث لمرشحينا في تحالف كردستان بدوائر اربيل الاولى ونينوى الثالثة والرابعة ونحن على يقين تام بأن رئيس الجمهورية برهم صالح حامٍ للدستور ويؤدي واجباته حسب القانون والدستور دون أي تدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات”.وكان حزب بارزاني قد اصدر بيانا، أعتبر فيه تمديد مدة الطعون بنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق والتي جرت في شهر تشرين الأول الماضي كان الهدف منه التلاعب بالنتائج لصالح “أحزاب معينة” على حساب أحزاب أخرى.

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