حزب طالباني سيصدر قرارات مهمة بشأن دعم مرشحهم برهم صالح لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني سيصدر قرارات مهمة بشأن دعم مرشحهم برهم صالح لرئاسة الجمهورية
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- عقد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، اجتماعا حاسما للمكتب السياسي برئاسة بافل طالباني لتحديد موقفه النهائي من قضية احقيته بمنصب رئاسة الجمهورية.وقال القيادي بالاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي , ان “المكتب السياسي وبرئاسة بافل طالباني باشر، صباح اليوم، بعقد اجتماع حاسم بشأن منصب رئاسة الجمهورية بعد ان وصلت المفاوضات بينه وبين الحزب الديمقراطي الى طريق مسدود”.وأضاف السورجي، ان “الاجتماع سيخرج بمقررات هامة في حال إصرار الحزب الديمقراطي على مرشح الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية”, مؤكدا ان “الاتحاد الوطني لن يتنازال على مرشحه برهم صالح للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية”.وكان النائب السابق عن تحالف الفتح ، فاضل جابر أكد في تصريح سابق، أن دخول الإطار ألتنسيقي والكتلة الصدرية كصف واحد إلى جلسة البرلمان القادمة سيصعب تمرير هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، فيما كشف أن دخولهم معا سيعدل العملية السياسية.

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