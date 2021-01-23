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مصدر:الوفد الكردي سيقدم لحكومة الكاظمي تقريراً مفصلا عن الجانب المالي والنفطي
الولائي الجبوري:الكاظمي فاشل
نائب:تغييرات الكاظمي الأمنية تبديل فاشل بفاشل فاسد
حزب طالباني: شن تركيا عملية عسكرية في سنجار “انتهاك للسيادة” العراقية
الإقاليم النيابية:دون البطاقة البايومترية وحصر السلاح لا نزاهة في الانتخابات القادمة
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مصدر:الوفد الكردي سيقدم لحكومة الكاظمي تقريراً مفصلا عن الجانب المالي والنفطي
المالكي والعبادي وعبد المهدي مستمرين بالتجاوز القانوني على عقارات الدولة
كوجر:معضلة الموازنة هي حصة الاقليم
نائب يدعو الكاظمي إلى توظيف آبار حقل المنصورية الغازي لدعم القطاع الكهربائي
المالية النيابية:اتفاق نيابي على تخفيض النفقات في موازنة العام الحالي
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كاتانيتش يوجه الدعوة إلى اللاعب(محمد داود) لقائمة المنتخب الوطني
اليوم ..خمس مباريات بالدوري العراقي الممتاز
فريق نفط الوسط العراقي بكرة الصالات يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في بطولة خورفكان الدولية الثانية
اليوم..إنطلاق قرعة بطولة كأس العالم للاندية للعام الحالي
اللاعب العراقي “علي عدنان” ضمن منافسة أفضل لاعب محترف خارج القارة الآسيوية
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إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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- متابعات خاصة
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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