حزب طالباني: عبد المهدي لايتحمل مسؤولية ما حصل في العراق!

حزب طالباني: عبد المهدي لايتحمل مسؤولية ما حصل في العراق!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الخميس (31 تشرين الاول 2019)، إن دفاع الأحزاب الكردية عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ليس له علاقة بقضية الموازنة والرواتب، وانما رفضنا تحميله أخطاء السنوات السابقة.وذكر آلي في حديث صحفي، أن “رواتب موظفي إقليم كردستان فقرة منصوص عليها في قانون الموازنة لعام 2019، وأما موازنة 2020، فلم يتم مناقشتها حتى اللحظة وهنالك نقاشات توقفت بسبب التظاهرات، من أجل التوصل لصيغة تفاهمية بشأنها”.وأضاف، أن “الرواتب لن تتأثر سواء بقي عبد المهدي رئيساً للحكومة، أم تمت إقالته من رئاستها، لأنها فقرة قانونية”.وتابع، أن “دفاع الأحزاب الكردية ليس له علاقة بقضية الموازنة والرواتب، وانما لأننا نرفض تحميله أخطاء السنوات السابقة”.ويأتي ذلك في وقت دعا فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وعدد من القوى السياسية، رئيس الوزراء الى تقديم استقالته من منصبه، وإجراء انتخابات مبكرة.

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