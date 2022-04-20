زيباري:عدم وجود اتفاقية موقعة بين العراق وتركيا تبيح للأخيرة شن عمليات عسكرية داخل العراق

زيباري:عدم وجود اتفاقية موقعة بين العراق وتركيا تبيح للأخيرة شن عمليات عسكرية داخل العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى القيادي في جزب الاتحاد الوطني الكردستاني، عبد الباري زيباري، اليوم الأربعاء، وجود أي اتفاقية امنية موقعة بين العراق وتركيا تبيح للقوات التركية اجراء عمليات عسكرية داخل العراق.وقال في تغريدة على تويتر، انه “بحثنا في وزارة الخارجية العراقية عن الاتفاقية الأمنية بين العراق وتركيا والتي تسمح بدخول القوات التركية للأراضي العراقية، و‏لم نجد إي وثيقة تثبت ذلك “.وأضاف، ان “هذه الاتفاقية لا وجود لها، انما هي مجرد وسيلة لتبرير الاعتداء على العراق ويستغل من قبل أبواق اعداء العراق من الداخل والخارج”.

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