حزب طالباني: لاعلاقة لنا باعتقال رئيس حركة الجيل الجديد

حزب طالباني: لاعلاقة لنا باعتقال رئيس حركة الجيل الجديد
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- هدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الاحد، بأن حزبه سيلجأ الى القضاء في حال استمرار الجيل الجديد باتهامه بالوقوف وراء اعتقال رئيسه شاسوار عبد الواحد.وقال السورجي في تصريح  صحفي، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني لم يقدم اي شكوى او دعوى قضائية ضد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد”، مبينا أن “الدعوى القضائية رفعت ضد شاسوار من قبل بعض القياديين والنواب في كردستان وبغداد ممن ينتمون لحراك الجيل الجديد، حيث قام بتصوير النساء والقيادين في حركته داخل شقق القرية الالمانية في السليمانية، والتي تعود اليه شخصياً”.واوضح ان “الشكوى ضد عبد الواحد جاءت بعد نصبه كاميرات مراقبة داخل المجمع وتصوير (البنات) والقياديين في حركته داخل القرية المذكورة”، لافتاً الى ان “المشتكين تم تهديدهم بالفضيحة في حال ترك حراك الجيل الجديد”.واشار السورجي إلى أن “التهمة الاخرى التي وجهت الى شاسوار عبد الواحد، هي امتلاكه صفحات وهمية على (الفيس بوك)، يعمل من خلالها على فضح السياسيين في كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني”، مؤكدا “استمرار الجيل الجديد باتهام الاتحاد الوطني بالوقوف وراء اعتقال شاسوار عبد الواحد، فأن الاتحاد سيلجأ الى القانون من اجل تحقيق العدالة”. 

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