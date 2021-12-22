حزب طالباني: لامانع للمالكي من بيع العراق مقابل عودته إلى دائرة الضوء الرسمية

حزب طالباني: لامانع للمالكي من بيع العراق مقابل عودته إلى دائرة الضوء الرسمية
آخر تحديث:

 السليمانية / شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني راوند ملا محمود, الأربعاء , ان  نوري المالكي يبيع العراق من أجل عودته لدائرة الضوء الرسمية ، وقال محمود في حديث صحفي، إن زيارة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على رأس وفد من الاطار التنسيقي إلى اربيل ليطرح على مسعود البارزاني التحالف مع الاطار التنسيقي مقابل تنازلات على حساب العراق وأهله , فيما أشار الى وجود “توافق” بين حزب بارزاني والاطار التنسيقي حول تشكيل حكومة توافقية  ،واضاف، ان ” الزيارة الحالية التي يقوم بها نوري المالكي والوفد المرافق له الذي يضم فالح الفياض رئيس الحشد والقيادي في منظمة بدر محمد الغبان واخرين تحظى بأهمية كبيرة لدى حزب بارزاني الذي ينتظر من يقدم تنازلات اكثر للتحالف معه ، وكان وفد الإطار التنسيقي برئاسة  نوري المالكي وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى محافظة أربيل للقاء قادة حزب بارزاني.يذكر ان المالكي يسعى لترشيح نفسه الى منصب نائب رئيس الجمهورية .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *