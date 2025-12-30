حزب طالباني: لا إتفاق مع حزب بارزاني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، ان الاتحاد لم يقدم اي شخصية للترشح الى منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان وترك هذا المنصب للحزب الديمقراطي ولم ينافسه عليه اطلاقا.وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، ان “التفاهم مازال غير موجود بشان الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، على الرغم من ان الاتحاد الوطني لم يقدم اي مرشح لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان”.واضاف ان “الاتحاد الوطني ترك منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان من دون ان ينافس عليه اطلاقا، ولو اراد الحصول على المنصب لرشح شخصية وحصل على مايريد بسهولة لكنه تركه للحزب الديمقراطي”.وبين ان “تصريحات مسعود بارزاني الأخيرة قد عقدت المشهد كثيراً، خصوصا داخل مجلس النواب، وهو ماظهر واضحا خلال الجولة الاولى لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان في الجلسة الاولى لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه يوم امس الاثنين”. 

