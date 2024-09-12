حزب طالباني: لا سيادة للعراق في ظل الحكومة الإطارية

حزب طالباني: لا سيادة للعراق في ظل الحكومة الإطارية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، ان يكون هناك تدخل عسكري عراقي لايقاف الانتهاكات والتوغلات التركية في شمال العراق، لافتا الى وجود جملة أسباب تدفع العراق الى عدم التدخل في ملف الانتهاكات التركية.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “هناك عدة عوامل وأسباب وراء ضعف الحكومة العراقية تجاه الجانب التركي والخروقات والتوغلات المتواصلة للقوات التركية في شمال البلاد”.وأضاف ان “المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية وعلى الرغم من امكانياتها وقدراتها وانجازاتها المتحققة على الأرض الا انها غير قادرة على التصدي للجيش التركي المنتمي الى حلف الناتو، وهو ما يدفع الى عدم الدخول في مواجهة مع الاتراك”.وبين ان “هناك ظروف اقتصادية وسياسية وامنية يعيشها العراق، وهي ماتسببت بضعف الموقف العراقي تجاه التوغلات والانتهاكات التركية في الأراضي العراقية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *