حزب طالباني لبارزاني:بالإمكان تبادل منصبي رئاسة الجمهورية برئاسة الإقليم
آخر تحديث:
السليمانية/ شبكة أخبار العراق- قال قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، ان “منصب رئيس الجمهورية ليس للاتحاد الوطني فقط، وكذلك منصب رئيس اقليم كردستان ليس للحزب الديمقراطي فقط”.وذكر عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني فريد اسسرد، في تصريح صحفي، انهم كما الحزب الديمقراطي يتطلعون الى شغل المناصب العامة، مشيرا الى ان “منصب رئيس الجمهورية ليس للاتحاد الوطني فقط، وكذلك منصب رئيس اقليم كردستان ليس للحزب الديمقراطي فقط”.واضاف ان “منصب رئيس الجمهورية، كان بيد الاتحاد الوطني لدورتين السابقين، لذلك من المهم ان يبقى المنصب بيد الاتحاد الوطني لهذه الدورة أيضا”.ولفت اسسرد، الى انه “يمكن التوصل الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي بشأن منصب رئاسة الجمهورية”، منوها انهم “ابلغوا رسالتهم الى الحزب الديمقراطي”.وتابع، “في حال كان لديهم آراء مختلفة يمكن بحث المسألة وبكل تأكيد نستطيع بحث الأمر خلال الاجتماعات بين الجانبين والتوصل الى اتفاق بشأن ذلك”.وكان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، قال امس الاحد في تصريح صحفي، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس لديه فيتو على أي مرشح لرئاسة الوزراء في العراق.وعن منصب رئيس الجمهورية، ذكر محمد، “كون هذا المنصب لطرف معين إلى الآن لا يعني أنه امتلك المنصب إلى الأبد، بل يجب حسم المسألة من خلال التفاوض”.