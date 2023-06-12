حزب طالباني لحزب بارزاني:خيانتكم لامثيل لها

حزب طالباني لحزب بارزاني:خيانتكم لامثيل لها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاثنين،على وصف القيادات في الحزب الديمقراطي موقف الاتحاد من التصويت على قانون الموازنة بالخيانة، مؤكدا فخره بوصف الديمقراطي كونه قد طالب بحقوق شعب كردستان بإعادة رواتب الموظفين. وقال السورجي في تصريح صحفي , ان ” اتهام الحزب الديمقراطي للمصوتين الى جانب حقوق شعب كردستان وانصاف جميع المحافظات التي طالها اجحاف في السنوات السابقة بـ ” الخيانة ” غير مقبول ويدل على فشله في تحقيق المساواة والعدالة ” .وأضاف اذا ” كانت المطالبة بحقوق شعب كردستان بإعادة رواتب الموظفين وعدم اجحاف بعض المحافظات وتحقيق العدالة في توزيع الثروات خيانة في نظر حزب بارزاني فنحن نفتخر بها” .وأوضح السورجي ان “موقفنا ثابت عكس من لديه خطابين خطاب في الإقليم ويعاكسه خطاب بالمركز ويطالبون بالاستفتاء للانفصال ويطالبون الاخرين التخلي عن منصب رئيس الجمهورية للاستحواذ عليه “.وكان رئيس وزراء الإقليم اكد في تغريدة انتقد ما اسماهم بالخونة وبائعي الوطن بعد تمرير الموازنة في إشارة الى قبول الاتحاد على المادة 14 الخاصة بالاقليم

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