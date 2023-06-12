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السوداني في مصر من أجل عودة العلاقات المصرية الإيرانية
مصدر حكومي انباري:فساد أكثر من 6 مليار دينار من قبل حزب الحلبوسي في الفلوجة
حزب طالباني لحزب بارزاني:خيانتكم لامثيل لها
تحالف الفتح:تنفيذ الموازنة بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية
صحيفة أمريكية:النقد الدولي حذر حكومة السوداني من فقدان قيمة الدينار العراقي
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مصدر سياسي:السوداني سيزور مصر الثلاثاء المقبل خدمة للمشروع الإيراني
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