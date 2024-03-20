حزب طالباني لحزب بارزاني:قرارات المحكمة الاتحادية حققت العدالة الاجتماعية والسياسية والإنسانية للإقليم

حزب طالباني لحزب بارزاني:قرارات المحكمة الاتحادية حققت العدالة الاجتماعية والسياسية والإنسانية للإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد هركي، الأربعاء، أن تصريحات متحدث حكومة الإقليم بيشوا هورامي كانت سياسية.وقال هركي في حديث صحفي، إن “متحدث حكومة الإقليم هو موظف حكومي، ولكنه تخلى عن هذه الصفة في بيانه وظهر بمظهر الحزبي، ورد عليه الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني”، مؤكدا أن “عودة التصريحات المتشنجة من قبل الحزب الديمقراطي لا تخدم كردستان ولا العراق بشكل عام”.وأضاف هركي، انه “مرة أخرى يظهر الاتحاد الوطني الكردستاني بمظهر المستعد لإجراء الانتخابات، على عكس الحزب الديمقراطي، في وقت كنا نحن من يتهم بتعطيل الانتخابات”.واكد انه “يستغرب من اعتراض الحزب الديمقراطي على قرار المحكمة الاتحادية، فالشق المتعلق بالانتخابات فيه عدالة اجتماعية وسياسية، والشق المتعلق بتوطين الرواتب، فيه عدالة إنسانية”.

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