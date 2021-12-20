حزب طالباني لحزب بارزاني:كفى “ثرثرة” رئاسة الجمهورية من حصتنا

حزب طالباني لحزب بارزاني:كفى “ثرثرة” رئاسة الجمهورية من حصتنا
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الكردستاني، اليوم الإثنين، ان منصب رئاسة الجمهورية هو من استحقاق حزبه.وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي في تصريح صحفي: “ناسف للتصريحات الأخيرة التي جاءت من المتحدث باسم الحزب الديمقراطي والتي كانت تصريحات استفزازية جدا، وعبارة عن لغوة فارغة ولا تخدم مصلحة الإقليم”.وأضاف أن “منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق لنا وفقا للتفاهمات السابقة والاتفاقية الموقعة مع الحزب الديمقراطي، ويمكن أن نناقش الأسماء المرشحة وفقا للأطر الحوارية”.

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