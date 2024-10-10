حزب طالباني لحزب بارزاني:لن نتأثر بالتسقيط السياسي

حزب طالباني لحزب بارزاني:لن نتأثر بالتسقيط السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ، الخميس ، ان تصاعد الاتهامات بين الحزبين البارتي والكردستاني مع قرب اجراء الانتخابات ليس له اثر سلبي علينا ولا على سير العملية الانتخابية. وقال السورجي في تصريح  صحفي، ان ” التصعيد الاعلامي خلال الحملات الانتخابية بين الحزبيين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني وبقية الاحزاب الكردستانية امر طبيعي ، الا انه مع الاسف الشديد ان يصل الى التسقيط السياسي والشخصي من قبل الحزب الديمقراطي ” . واضاف انه ” رغم هذا فان العملية الانتخابية ستسير وفق ما خططت له مفوضية الانتخابات واننا واثقون من نتائج الانتخابات التي ستعلنها المفوضية وذلك لاستقلالية عمل المفوضية وعدم خضوعها الى تاثيرات او ضغوطات ” . يذكر ان السابع عشر من الشهر الجاري ستتوقف الدعاية الاعلامية لانتخابات اقليم كردستان ويسري الصمت الانتخابي .

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