حزب طالباني: لن نشارك في حكومة البارزاني إلا بعد التجرد من الانفرادية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف ،الثلاثاء، وجود اي نية لحزبه بالمشاركة في حكومة إقليم كردستان بأشكالها السابقة، لافتا الى ان الاتحاد يسعى ان تكون للإقليم حكومة عادلة ومتوازنة ومنسجمة لاتفرق بين محافظاته. وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني لايريد شريكا له في العملية السياسية في إقليم كردستان، بل يسعى لان يكون الجميع تابعا له ويستحوذ ويحتكر جميع المفاصل في الإقليم”.وأضاف ان “الاتحاد الوطني الكردستاني لن يشارك في حكومة الإقليم بأشكالها السابقة، فضلا عن ان الاتحاد دخل في الدورة البرلمانية السابقة للإقليم في خلافات عميقة مع الحزب الديمقراطي وقد قاطع الاتحاد جلسات مجلس الوزراء لستة اشهر لوجود ملاحظات على أداء حكومة الإقليم”.وبين ان “الاتحاد الوطني قد قطع وعدا لجمهوره بالوقت الراهن بتصحيح المسار الحكومي في كردستان، من اجل المجيء بحكومة عادلة ومتوازنة ومنسجمة ولاتفرق بين محافظات الإقليم، وان يكون الاتحاد شريكا فعليا في الحكومة، وفي حال عدم تحقق هذه الشروط فأن الاتحاد لن يكون بإمكانه المشاركة مرة أخرى في الحكومة”. 

