حزب طالباني مازال متمسكا بالحصول على أحدى الرئاستين

حزب طالباني مازال متمسكا بالحصول على أحدى الرئاستين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ، الاثنين ان حزبه لازال متمسكا بالحصول على احد المنصبين رئاسة الاقليم او رئاسة الوزراء، مبينا ان الامر لازال مرهونا بالمناقشات المقبلة بين الحزبين اليكتي والبارتي .وقال السورجي في تصريح  صحفي، ان ” قضية فتح النقاش بين اليكتي والباراتي بشان توزيع المناصب مؤجلا لحين الاتفاق على البرنامج الحكومي المقبل الذي تعده لجنة مختصة تم تشكيلها خلال الاجتماع الماضي للمكتبين السياسياسيين ” .واضاف ان ” الاتحاد الوطني الى الان متمسك بالحصول على أحد المنصبين رئاسة الإقليم او رئاسة الوزراء، وربما قد تكون هناك تغييرات في توزيع المناصب التنفيذية المهمة “، مبينا ان ” الامر لازال مرهونا بالمناقشات المقبلة بين الحزبين اليكتي والبارتي” ، نافيا تنازل الاتحاد الحزب الديمقراطي عن “منصب رئاسة الجمهورية لصالح الاتحاد الوطني وترشيح عبد اللطيف للمنصب كان توافقيا وباجماع جميع الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي ” .

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