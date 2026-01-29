حزب طالباني: مرشحنا لرئاسة الجمهورية الأقرب للمنصب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت النائبة السابقة سوزان منصور، الخميس، تأكيدها أن مرشّح الاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال الأقرب للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.وقالت منصور في حديث صحفي، إن “المباحثات بشأن حسم انتخاب رئيس الجمهورية ما زالت مستمرة في بغداد بين القوى السياسية”، لافتة إلى أن “غالبية قوى الإطار التنسيقي إلى جانب قوى سياسية أخرى تدعم مرشّح الاتحاد الوطني الكردستاني لهذا المنصب”.وأضافت أن “الاتحاد الوطني تقدّم بمرشّح يمتلك الخبرة والكفاءة ويمثل شخصية وطنية قادرة على ملء هذا الموقع المهم الذي يمثل جميع العراقيين”، مبينة أن “جلسة مجلس النواب المقبلة، التي سيتم خلالها التصويت على منصب رئيس الجمهورية، قد تكون حاسمة في ظل وجود توجه نحو التوافق والمضي بالفضاء الوطني لتحديد هوية الرئيس المقبل”.

