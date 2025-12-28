حزب طالباني: مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، عزم حزبه على الذهاب بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، لافتا الى استمرار المشاورات والاجتماعات مع الحزب الديمقراطي من اجل حسم اختيار المرشح للرئاسة. وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، ان “هناك اجتماعات متواصلة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، ومن المتوقع ان يذهب البيت الكردي بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية ويقدمه الى مجلس النواب من اجل التصويت عليه”.واستبعد عضو الاتحاد الوطني تكرار سيناريو الدورات البرلمانية السابقة التي شهدت تقديم اكثر من مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يترك الامر لمجلس النواب لاختيار من يجده مناسبا في المنصب. وبين ان “الجميع يأمل ان يتم انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ورئيسا الجمهورية والوزراء ضمن المدد الدستورية المحددة، من دون ان يتم التجاوز على المدد المحددة لحسم المناصب الرئاسية”.

