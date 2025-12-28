حزب طالباني: منصب رئيس الجمهورية من حصتنا والنائب الثاني لرئيس البرلمان من حصة حزب بارزاني

حزب طالباني: منصب رئيس الجمهورية من حصتنا والنائب الثاني لرئيس البرلمان من حصة حزب بارزاني
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي ، الاحد ، ان الحزب سوف لن يتقدم باي مرشح لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تاركا الخيار للحزب الديمقراطي باختيار احد نوابه . وقال الهركي في تصريح صحفي ، إن ” الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني مازال متمسكا بمنصب رئاسة الجمهورية وفق الاتفاق السياسي منذ انطلاق العملية السياسية بعد سقوط النظام السابق ” . وأضاف ان ” الاتحاد الوطني قرر بعدم ترشيح اي من نوابه لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تاركا الخيار للحزب الديمقراطي الكردستاني ، وهذا مؤشر بان الحزب مصرّ على الحصول على منصب رئاسة الجمهورية حتى ولو كان انتخابه وفق الفضاء الوطني ” . يذكر ان مجلس النواب سيعقد جلسته الاولى ضمن الدورة النيابية السادسة يوم غد الاثنين لاختيار رئيس للبرلمان ونائبين له . 

