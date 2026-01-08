حزب طالباني: منصب رئيس الجمهورية من حصتنا والإطار معنا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، الخميس، سعي حزبه للتنافس على منصب رئيس الجمهورية في ظل وجود علاقات متينة ومتجذرة مع الاطار التنسيقي وباقي المكونات.وقال الشيخ رؤوف في تصريح صحفي، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني سيدخل البرلمان من اجل اجراء جولة التنافس على منصب رئيس الجمهورية، خصوصا ان الاتحاد لديه علاقات عميقة واستراتيجية مع الاطار التنسيقي، فضلا عن العلاقات مع المكون السني”.واضاف ان “العلاقات مع مختلف المكونات ليست وليدة اللحظة، بل كانت منذ سنوات طويلة عهد الرئيس الراحل جلال طالباني، وكل ذلك يرجح كفة الاتحاد الوطني لحسم منصب رئيس الجمهورية لصالحه”.وبين ان “الاتحاد لم ينافس الحزب الديمقراطي على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، في حين ان ذلك الحزب يسعى دائما للحصول على المناصب السيادية في العراق”. 

