حزب طالباني :منصب محافظ كركوك من ” حصتنا”

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غنيمات:اليوم توقيع الاتفاقية المشتركة بين العراق والأردن
مصدر:مليشيا الحشد تسرق النفط العراقي وتبيعه لصالح الحرس الثوري الإيراني
وزارة النفط:أكثر من 6 مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر كانون الثاني 2019
حزب طالباني:استمرار تهريب نفط القيارة من قبل مليشيات الحشد وشخصيات نافذة في أربيل
التخطيط النيابية تدعو الحشد إلى حفر الخنادق للاستفادة من السيول الايرانية لانعاش الاهوار
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بعد زيادة حصته في موازنة 2019..حزب بارزاني: الجيش العراقي والحشد قوات “احتلال”!
تقرير:مكافحة الفساد يعني إسقاط النظام السياسي في العراق
تولي (عبطان) لأمانة بغداد جريمة سياسية..#بغداد للبغداديين
حكومة الإقليم “سعيدة”بمقترح عبد المهدي بدفع 453 مليار دينار إليها شهرياً
قصات الشعر..ميزة نواب الدورة البرلمانية الرابعة
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