حزب طالباني :منصب محافظ كركوك من ” حصتنا”

حزب طالباني :منصب محافظ كركوك من ” حصتنا”
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ،السبت، ان شرط حزبه للمشاركة في حكومة اقليم كردستان هو عدم التنازل عن منصب محافظ كركوك مهما كانت الظروف.وقال السورجي في تصريح صحفي له اليوم، ان “الخلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني يكمن في قضية كركوك حيث أن حزب بارزاني يرى ان منصب محافظ كركوك هو من استحقاقهم”، مشيراً الى ان “هذا مخالف للواقع لاننا نمثل الأغلبية في المحافظة على مستوى التمثيل النيابي”.واضاف السورجي، أن “شرطنا للمشاركة في حكومة الإقليم هو عدم التنازل عن منصب محافظ كركوك مهما كانت الظروف”.

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