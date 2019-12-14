حزب طالباني :موافقتنا على السوداني جاءت على موافقة مقتدى الصدر

حزب طالباني :موافقتنا على السوداني جاءت على موافقة مقتدى الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، السبت، عن موقف الاتحاد الوطني الكردستاني من ترشيح محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة.وقالت المصادر، إن “الاتحاد الوطني وافق على السوداني بعد موافقة  مقتدى الصدر عليه استجابة للطلب الإيراني “.وأضافت، أن “هذا الموقف ينطبق على رئيس الجمهورية برهم صالح “.ومن المقرر أن يصدر الرئيس برهم صالح، الاثنين المقبل، مرسوماً جمهورياً بتكليف محمد شياع السوداني رسمياً لرئاسة الحكومة. بحسب مصدر سياسي.وأعلن السوداني، بوقت سابق، استقالته من حزب الدعوة تنظيم العراق. وكشفت تسريبات أن سبب استقالته تأتي لترشيحه لمنصب رئيس الحكومة.

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