حزب طالباني: نحن مع تعديلات المالية النيابية على حصة الإقليم ونطالب بسرعة إقرارها

حزب طالباني: نحن مع تعديلات المالية النيابية على حصة الإقليم ونطالب بسرعة إقرارها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، دعمه للإسراع بتشريع قانون الموازنة الاتحادية خلال الأسبوع المقبل.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني، مع خطوة الإسراع بتشريع قانون الموازنة خلال الأسبوع المقبل، وذلك لأهمية هذا القانون من الناحية الاقتصادية، ولتمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها الخدمي“.وبين السورجي أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة، وهي أجريت من قبل كل الأطراف السياسية باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان معارضا لها”، مشيرا الى انه “لا يمكن فرض رأي جهة سياسية واحدة على باقي الأطراف السياسية“.وسبق أن كشفت اللجنة المالية النيابية عن البنود الخلافية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن الموازنة، فيما أشارت إلى إمكانية اللجوء للتصويت بالأغلبية في حال عدم التوصل لاتفاق سياسي.

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