حزب طالباني: نواب الإطار سيصوتون إلى مرشحنا لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني: نواب الإطار سيصوتون إلى مرشحنا لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الثلاثاء، وجود تفاهمات سياسية بين الاتحاد وعدد من قوى الإطار التنسيقي والمجلس السياسي، مشيراً إلى أن أغلب هذه القوى تتجه للتصويت لصالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، رغم وجود بعض الأطراف داخل الإطار تميل إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال السورجي في تصريح صحفي ،إن “موقف الاتحاد الوطني الكردستاني ثابت تاريخياً إلى جانب قوى الإطار التنسيقي”، مشدداً على أن “مصلحة الحزب تنطلق من خدمة الشعب العراقي بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص، مرجحاً أن تكون الأغلبية السياسية في نهاية المطاف إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني”.وأوضح أن “الاتحاد الوطني الكردستاني، بوصفه الكتلة الثانية من حيث عدد المقاعد، لديه ملاحظات على نتائج الانتخابات، لكنه لم يرفض المشاركة في الحكومة، بل اشترط أن يكون شريكاً فعلياً في اتخاذ القرار السياسي وصياغة البرنامج الحكومي”.واختتم السورجي إن “الخلافات السياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تسببت بتعطيل تشكيل حكومة إقليم كردستان لأكثر من عام، فيما استمرت الحكومة الحالية بصفة تصريف الأعمال لنحو ثلاث سنوات، في ظل غياب البرلمان ومجالس المحافظات، واصفاً هذا الوضع بأنه حالة غير مسبوقة”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *