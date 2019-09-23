حزب طالباني: وجود 15 مقرا للاستخبارات التركية في شمال العراق بموافقة حزب بارزاني

حزب طالباني: وجود 15 مقرا للاستخبارات التركية في شمال العراق بموافقة حزب بارزاني
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، عن وجود أكثر من 15 مقرا للاستخبارات التركية في دهوك واربيل ومقر لهما في نينوى، مبينا ان دخولهم حصل بموافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني.وافاد المصدر، ان “الاستخبارات التركية توغلت مدعومة بقوات مشاة تركية داخل اربيل ودهوك مصحوبة بعجلات صغيرة وغطاء جوي  طائرات حربية وهليكوبتر”.وأوضح ان “المخابرات التركية تتواجد الان  في المحافظتين بأكثر من 15 موقعا”، مشيرا الى ان “هناك موقعا أخر للاستخبارات التركية في نينوى”.وتابع ان “دخولهم جرى من دون علم الحكومة المركزية وإنما بضوء وتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت ذريعة ملاحقة حزب العمال”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *