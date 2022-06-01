حزب طالباني يؤكد على تمسكه بالإطار التنسيقي

حزب طالباني يؤكد على تمسكه بالإطار التنسيقي
آخر تحديث:

 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، الأربعاء، الأنباء التي تتحدث عن انفصال الاتحاد الوطني عن الشراكة مع قوى الإطار التنسيقي.وقال جباري في حديث  صحفي، إن “التقارب الأخير مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، هو جزء من حل الخلافات داخل البيت الكردي، ولاعلاقة له بشراكتنا الواسعة مع الإطار التنسيقي”.وأضاف أنه “لدينا تنسيق عال وعلاقة قوية مع الإطار وتفاهم ومواقف سياسية مشتركة، ونأمل أن نتوصل لصيغة توافقية بعيدا عن التشنج الذي تسير عليه أطراف الثلاثي، ومحاولة إقصاء الآخرين”.وكانت مصادر زعمت في وقت سابق، بأن التقارب الكردي الأخير بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يهدد بتفكك الثلث الضامن الذي يضم الاتحاد الوطني والإطار التنسيقي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *