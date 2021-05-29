حزب طالباني يتبنى قراراً بمنع الاستقطاع من رواتب موظفي الإقليم

حزب طالباني يتبنى قراراً بمنع الاستقطاع من رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث:

 السليمانية/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، السبت، عن تبني تحالفه قراراً يمنع الاستقطاع من رواتب موظفي الإقليم. وقال آلي في حديث صحفي،  إنه “بعد المصادقة على الموازنة، يجب على حكومة الإقليم إيقاف الاستقطاع في رواتب الموظفين وتوزيعها يكون بشكل منتظم”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني تبنى قرارا داخل برلمان الإقليم يلزم الحكومة بإيقاف الاستقطاع لأنه تسبب بأضرار كبيرة للمواطنين”. وأشار آلي إلى أن “الأوضاع المالية في الإقليم تحسنت كثيراً، خاصة مع صعود أسعار النفط واستقرار حركة السوق والتبادل التجاري بعد أزمة كورونا، فضلاً على أن حصة الإقليم في الموازنة ستحل جميع الإشكاليات، وعليه فإن استمرار الاستقطاع يعد مخالفاً للقانون ولن نقبل به”.ويشهد برلمان إقليم كردستان حراكا وتجاذبات بين الأطراف والكتل السياسية، على خلفية المطالبة بإلغاء استقطاع الرواتب من الموظفين، فيما تقول الحكومة وأطراف في الحزب الديمقراطي الكردستاني المسيطر عليها، أنه لا توجد سيولة مالية كافية لإيقاف الاستقطاع.وتفرض حكومة إقليم كردستانية استقطاعات تبلغ نسبتها 21% على رواتب الموظفين، و50% على رواتب الدرجات العليا، نتيجة أزمة كورونا التي أثرت على الوضع الاقتصادي في الإقليم.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *