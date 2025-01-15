حزب طالباني يتراجع عن مطالبته بإحدى الرئاستين في الإقليم

حزب طالباني يتراجع عن مطالبته بإحدى الرئاستين في الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الأربعاء، ان هناك الكثير من الشخصيات في الاتحاد توالت على المناصب في حكومات الإقليم من دون وجود أي إصرار على الاستمرار بنفس الأسماء او إعادة تكرارها، لافتا الى ان المنصب ليس مقدساً بالنسبة للاتحاد الوطني.وقال السورجي  في حديث صحفي، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني قدم الكثير من الأسماء التي تسنمت مناصب كبيرة في الحكومات السابقة الاقليم كردستان، ولا يوجد إصرار او توجه على أسماء معينة في الوقت الراهن”.وأضاف ان “التفاهمات والاجتماعات المتواصلة بين الاتحاد والديمقراطي سيتم خلالها حسم الكثير من الأموال المتعلقة بالمناصب والشخصيات التي ستتولاها في المرحلة المقبلة من تشكيل الحكومة”.وبين ان “الاتحاد الوطني لايوجد لديه إصرار على اختيار أسماء معينة لتسنم المناصب وهو ماحصل في الحكومات السابقة للإقليم، وفي كل دورة يقدم أسماء جديدة للإدارة المناصب، وبالتالي فأن المقعد والمنصب ليس مقدساً بالنسبة للاتحاد، لكن الامر قد يكون مختلفاً بالنسبة للأخرين”.

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