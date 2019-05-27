حزب طالباني يتهم حزب بارزاني بتعطيل مجلس كركوك لأن “المحافظة محتلة”!!!

حزب طالباني يتهم حزب بارزاني بتعطيل مجلس كركوك لأن “المحافظة محتلة”!!!
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السليمانية/شبكة أخبار العراق – اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، الحزب الديمقراطي بتعطيل جلسات مجلس كركوك منذ اكثر من سنه ونصف تحت ذريعة احتلال المحافظة، مبينا ان المحافظات ستصرف لها الموازنة وكركوك لم تناقش حتى الان خطة المشاريع.وقال عضو المجلس عن الاتحاد الوطني احمد عسكر في حديث صحفي: ان”مجلس كركوك لم يتمكن من عقد جلساته منذ اكثر من سنة ونصف بسبب تغيب اعضاء الحزب الديمقراطي والإخلال بالنصاب”.وأضاف ان “كتلة الديمقراطي بأكثر من 12عضوا تتحجج بان المحافظة محتلة من قبل قوات الجيش العراقي وترفض حضور الجلسات”، مشيرا الى ان العديد من امور المحافظة معطلة وبعض القرارات يتخذها الرئيس من دون الرجوع للاعضاء وتمريرها.واوضح ان “المحافظات ناقشت الموازنات وخطة المشاريع لعام 2019 وصوتت عليها ووصلت لمرحلة الصرف في حين لم تكمل كركوك مناقشة المشاريع حتى الان بسب النصاب.

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