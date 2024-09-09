حزب طالباني يتهم غريمه حزب بارزاني بالضغط على الناخبين للحصول على أصواتهم

حزب طالباني يتهم غريمه حزب بارزاني بالضغط على الناخبين للحصول على أصواتهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني مهند عقراوي ، الاثنين، الحزب الديمقراطي باستخدام أسلوب التهديد والضغط على الناخبين للحصول على اصواتهم. وقال عقراوي في تصريح  صحفي، ان “امن الانتخابات القادمة سيوكل لوزارة الداخلية في الإقليم والاسايش وهذا يثير الكثير من الشكوك حول نزاهة هذه القوات”، مبينا ان “المفوضية العليا للانتخابات طالبت بان تكون هذه الأجهزة خارج المراكز الانتخابية لكي لا تتدخل بالعملية الانتخابية كما فعلت سابقا وللحد من عملية التزوير”. واضاف ان “النظام الانتخابي الذي تتبعه المفوضية جيد وسيحد من عملية التزوير بصورة كبيرة لكن يبقى هناك تخوف من بعض الاحزاب الحاكمة بالتدخل بسير العملية الانتخابية عن طريق الضغط على المواطن قبل دخوله للمركز الانتخابي”. وبين ان “الحزب الديمقراطي كان سابقا يستخدم اسلوب التهديد والضغط على الناخبين للاستحواذ على ارقامهم الانتخابية ومن غير المستبعد ان يتخذ هذا الاسلوب في الانتخابات القادمة”. وحددت رئاسة إقليم كردستان يوم 20-10-2024 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم فيما بينت ان جميع الاحزاب ستكون ملزمة بهذا التاريخ.

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