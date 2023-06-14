حزب طالباني يجدد تأكيده على أن حزب بارزاني إس خيانة الإقليم

حزب طالباني يجدد تأكيده على أن حزب بارزاني إس خيانة الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عمّق تصويت البرلمان على قانون الموازنة الاتحادية ، هوة الخلافات الكردية بين الحزبين أكثر من أي وقت مضى.وأكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي أن، ما جرى في الموازنة هو انتصار للشعب الكردي وانتصار للحركات التحررية.واوضح ،أن “ما جرى في جزئية التعامل المباشر مع الحكومة الاتحادية، هي إنصاف لجميع المحافظات، ومحافظات كردستان جميعها تعاني من فساد الحزب الديمقراطي”.وأضاف أن “السليمانية هي الأكثر مظلومية من ناحية الخدمات، والأمر لن يكون إضعافا للإقليم كما يحاول الحزب الديمقراطي تسويق هذا الموضوع، وهم جهلة، وإقليم كردستان منذ 2012، متجه نحو الهاوية جراء سياسية الحزب الديمقراطي وزعيمه مسعود بارزاني”.وأوضح أن “هذه الجزئية تعد انتصارا لشعب كردستان ولشعب السليمانية ولكرامة الشعب الكردي، والشعارات والقومية لا توفر الرواتب ورغيف الخبز للمواطن الكردي، ومن يتهم الاتحاد الوطني بالخيانة فليراجع تأريخه، ومن كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة”.

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