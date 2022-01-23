حزب طالباني يجدد تأكيده على تجديد الولاية الثانية إلى برهم صالح

حزب طالباني يجدد تأكيده على تجديد الولاية الثانية إلى برهم صالح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الأحد، ان الاتحاد والحزب الديمقراطي سيناقشان خلال الأيام الجارية ملف مرشحي رئاسة الجمهورية وحسم الموضوع بالكامل.وقال السورجي في تصريح  صحفي، ان “وقال ان “التحالف مابين التيار الصدري والحزب الديمقراطي والأحزاب السنية بدا واضحا في جلسة البرلمان الأولى وتم فيها جمع اكثر من 200 صوت لصالح الحلبوسي وبالتالي فأن تمرير رئيس الجمهورية فيما بينهم سيكون بعيدا عن النظر الى الشخصية والكاريزما التي تتمتع بها وانما مجرد شخصية تابعة لهذا التحالف”.واضاف ان “الأحزاب المذكورة تدرك جيدا ان تفردها بالحكم والسلطة في بغداد، خصوصا تهميش الاكراد وحصرها بجهة معينة، سيؤدي ذلك الى مستقبل مجهول”.وبين السورجي، ان “الاتحاد الوطني لديه إصرار على ترشح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهناك تفاهمات سيتم البدء بها خلال الأيام الجارية بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي من اجل حسم الموضوع”. 

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