حزب طالباني يجدد تمسكه بالإطار التنسيقي

حزب طالباني يجدد تمسكه بالإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، ان تقارب القوى الكردية الأخير، لا يؤثر على علاقته بالاطار التنسيقي، والتي وصفها بـ “القوية”،وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، في حديث صحفي، إن “التقارب الأخير مع القوى الكردية ليس له تأثير إطلاقا على علاقاتنا مع الإطار التنسيقي، اذ ان هناك تنسيق عال المستوى مع الاطار  وتقارب مهم”.ونفى “المعلومات التي تتحدث عن تفكك الثلث الضامن، اذ ان الاتحاد الوطني ما يزال شريكا أساسيا للإطار التنسيقي”.وعبر عن امله، أن “تتمكن القوى الشيعية من إنهاء خلافاتها وتوحيد جهودها”.وشهدت الفترة الماضية تقارب بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، واتفاق مبدئي على مرشح رئيس الجمهورية، ما اثار بعض المواقف التي رأت الى ان هذا التقارب قد يؤثر على تحالف الاتحاد الوطني، مع الاطار التنسيقي.

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