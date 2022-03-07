حزب طالباني يجدد تمسكه ببرهم صالح لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني يجدد تمسكه ببرهم صالح لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، تمسكه ببرهم صالح، مرشحاً وحيداً لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما أكد أن صالح سيقدم اسمه ضمن المرشحين للمنصب مجدداً، بعد قرار مجلس النواب الأخير.وقالت النائبة عن الاتحاد نرمين معروف، إن “مرشح الاتحاد الوطني الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح، هناك حوارات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، المؤمل منها هو التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة”.

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