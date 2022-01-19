حزب طالباني يجدد تمسكه بتجديد الولاية لبرهم صالح

حزب طالباني يجدد تمسكه بتجديد الولاية لبرهم صالح
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، عدم حصول توافق مع الحزب الديمقراطي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية حتى الآن، فيما أشار إلى أنَّ أغلب الكتل داعمة لتولِّي رئيس الجمهورية الحالي برهم  ولاية ثانية.وقالت مستشار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، إن “أيَّ توافق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية لم يحصل حتى الآن”، مبينةً، أنَّ “لكل واحد منهما مرشح خاص به”.وأضافت، أنَّ “مرشح الاتحاد، هو رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح”، مؤكدةً “مساعي الاتحاد والحراك نحو توليه المنصب مرة ثانية، خاصة أنَّ أغلب الكتل السياسية داعمة لمواقفه ومن المؤيدين لولاية ثانية له”. 

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