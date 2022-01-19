حزب طالباني يجدد تمسكه بتجديد الولاية لبرهم صالح

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ائتلاف المالكي:المحكمة الاتحادية ستدقق بالأدلة الجديدة بشأن الجلسة البرلمانية الأولى
سياسي كردي: المناصب والنفوذ وراء الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني
بالوثائق..مجلس القضاء يعزل الخنجر من رئاسة تحالف عزم والسامرائي بديلا عنه
نواب:الحلبوسي فاشل ويجب سحب الثقة عنه
ائتلاف المالكي:الإطار التنسيقي لايزال الكتلة البرلمانية الاكثر عدداً
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الموارد المائية:إتفاقية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتخطيط الموارد المائية
حركة امتداد:(30) مليون دينار شهرياً صرفيات الدولة على النائب الواحد!
وزير سابق:(20 )مليار دولار عائدة لسياسيين شيعة محجوزة لدى البنوك اللبنانية
الإطار التنسيقي:سنقف ضد مشروع الأنبوب النفطي إلى العقبة
خبير نفطي:الكويت تستخرج النفط من الحدود العراقية بشكل غير قانوني
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الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
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ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
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