حزب طالباني يجدد رفضه لتأجيل انتخابات الإقليم

حزب طالباني يجدد رفضه لتأجيل انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ، الثلاثاء ، وجود اتفاق مبطن بين اليكتي والبارتي لتاجيل انتخابات الإقليم.وقال السورجي، في حديث صحفي، إن ” الاتحاد الوطني لن يقبل مطلقا بتأجيل خامس لانتخابات الاقليم  ، حيث انه اكد مرارا وعلى لسان رئيس الحزب بافل الطالباني التزامه بالموعد الذي قررته  المحكمة الاتحادية “. واضاف ان ” اعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعته انتخابات الاقليم شآن يخص الحزب وقيادته، الا ان الاتحاد الوطني الكردستاني يامل من البارتي التراجع عن قراره لكونه يمثل شريحة عريضة من شعب الاقليم ” . وأشار الى ان ” ما يسوقه البعض مثل هكذا اشارات مجرد ادعاءات كاذبة لاصحة لها مطلقا”.يذكر ان تسريبات كشفت عنها وسائل إعلام كردية وسياسيون، تشير الى ان  الحزبين البارتي واليكتي متفقان ضمنياً على تأجيل الانتخابات، لكنهما يتأنيان في الإعلان عن ذلك رسمياً لحين ضم بقية القوى إلى الاتفاق.

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