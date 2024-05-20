حزب طالباني يحذر من عدم انتخاب رئيسا جديداً للبرلمان

حزب طالباني يحذر من عدم انتخاب رئيسا جديداً للبرلمان
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، الكتل السياسية بعقد جلسة سريعة لحسم منصب رئاسة البرلمان، فيما أشار الى أن التعطيل يضر بالجميع.وقال آلي في حديث  صحفي، إن “تعطيل عمل رئاسة المجلس وعدم انتخاب رئيس لها يضر بالجميع”، مؤكداً “أهمية إكمال ملف السلطة التشريعية”.وأضاف آلي، أن “رئاسة البرلمان مطالبة بتحديد موعد سريع لعقد جلسة جديدة يتم فيها استكمال الجولة الثالثة والاستحقاق القانوني”، مبينا أن “غياب رئيس السلطة التشريعية له أضرار كبيرة على البلد بشكل عام”.وكان رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي، قد رفع السبت (18 آيار 2024)، الجلسة رقم 25 الى اشعار اخر بعد فشل التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

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