حزب طالباني يحمل البارزاني مسؤولية تجويع شعب الإقليم

حزب طالباني يحمل البارزاني مسؤولية تجويع شعب الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حملت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير،الخميس، حكومة الاقليم مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين في كردستان، لافتة الى ان هذه الحكومة تمارس سياسة التجويع ضد شعبها رغم ارتفاع اسعار النفط.وقالت دليرفي حديث صحفي، ان “جميع موظفي اقليم كردستان يعانون من تأخر استلام الرواتب لفترات طويلة، على الرغم من قيام بغداد بارسالها المبالغ المتعلقة بالرواتب الى الاقليم”.واضافت ان “السبب الرئيسي في تأخر استلام الرواتب هي حكومة الاقليم، حيث ان الازمة لاتتعلق بالسليمانية وانما بجميع محافظات كردستان”.وبينت ان “موظفي الاقليم يتسلمون كل شهرين راتب لشهر فقط، على الرغم من ارسال المبالغ من المركز وارتفاع اسعار النفط الى مستويات كبيرة، الا ان الازمة مازالت قائمة بسبب حكومة الاقليم”.ولفتت الى ان “حكومة الاقليم تمارس سياسة التجويع تجاه شعب كردستان، خصوصا بعد ان تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الصدريين وتحالف السيادة”. 

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