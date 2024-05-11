حزب طالباني يدعو إلى الإسراع في حسم منصب رئيس البرلمان

حزب طالباني يدعو إلى الإسراع في حسم منصب رئيس البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، من تعقيد الخلاف على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، عندما أكد عدم الذهاب مع أي طرف سني دون اخر لتسريع انتخاب رئيس البرلمان.وقال القيادي في الاتحاد الوطني، حسن آلي في حديث  صحفي، إن “الاتحاد الوطني يريد استعجال القوى السنية بحسم أمرها وتسمية مرشح يتفقون عليه لرئاسة البرلمان، لأن التعطيل ليس في صالح الجميع”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني يرى بأن رئاسة البرلمان هي من حصة المكون السني والأفضل أن يتفقوا فيما بينهم، ويذهبون للبرلمان بمرشح واحد ويحظى بدعم المكونات الأخرى، لذلك لن نكون مع طرف ضد طرف آخر، لأننا نريد الإجماع في أغلب القضايا المصيرية”.

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