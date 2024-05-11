حزب طالباني يدعو إلى الإسراع في حسم منصب رئيس البرلمان

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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
حزب بارزاني:نرفض المساس بأمن إيران من قبل المعارضة الكردية الإيرانية
حزب السيادة:الحلبوسي رشح (طلال الزوبعي) لرئاسة البرلمان
إيران:من قال أن أربيل مركزاً للموساد أو لديها علاقات مع إسرائيل؟؟؟؟؟؟
حزب بارزاني:علاقتنا مع إيران تأريخية خاصة قبل وبعد احتلال العراق ونرحب بزيارة رئيسي إلى بغداد
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الأمم المتحدة تقرر بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي
سويسرا تقترح منح (11) مليون دولار إلى وكالة “الأونروا”
بوتين:سنواصل العمل مع الشركاء لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على شرق مدينة رفح
إسرائيل:لا نحترم أي قرار دولي سواء من منظمات أو محاكم واجتياح رفح سيتم خلال أيام
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
اليوم..أسعار صرف الدولار= 147250 ديناراً
المالية النيابية:الحكومة “تحاول” تخفيض العجز الكبير في موازنة 2024
السوداني:استثمار النفط والغاز خطوة بالاتجاه الصحيح
وزير النفط:ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى(160) مليار برميل
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إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
إيران:سنفتح (17) جامعة إيرانية في العراق بموافقة السوادني
أردوغان:سنرفع حجم صادرات بلادنا للعراق إلى أكثر من (20)مليار دولار سنوياً مقابل منحه كم “سطل ماء”!
مصدر سياسي:الإقتصاد العراقي تحت الهيمنة الأمريكية الإيرانية جراء فساد السوداني وإطاره الحاكم
الإعلام الألباني:السويد دفعت (10) ملايين يورو للعراق مقابل عدم إعدام قاتل تاجر المخدرات(مصطفى الجبوري)
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