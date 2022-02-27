حزب طالباني يدعو إلى تشريع قانون انتخابي جديد في الإقليم لمنع تسلط حزب بارزاني

حزب طالباني يدعو إلى تشريع قانون انتخابي جديد في الإقليم لمنع تسلط حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الأحد، أن الإقليم بحاجة لقانون انتخابات جديد تخص الانتخابات البرلمانية في كردستان، متهما الحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال مقاعد الأقليات لصالحه.وقال يزيدي في تصريح  صحفي، إنه “نحتاج لقانون جديد يتماشى مع العصر الجديد يتيح تمثيل أكبر للأحزاب المختلفة وتمثيل حقيقي للمكونات الدينية التي تعيش في كردستان”.وأضاف أن “هناك مقاعد للمكونات تستغل سياسيا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا مخالف للعرف الديمقراطي، ويجب تشريع قانون جديد لآن القانون الحالي يخدم الحزب الديمقراطي ويزيد من نفوذه”.وأصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قرارا بإجراء انتخابات برلمان الإقليم في الأول من تشرين من العام الحالي.

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