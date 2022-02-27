حزب طالباني يدعو إلى تشريع قانون انتخابي جديد في الإقليم لمنع تسلط حزب بارزاني

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مسؤول إيراني:بلادي ترغب بالاستحواذ على حصة أوكرانيا في السوق العراقية
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نائب:الكاظمي أوعز ببناء المدارس بالقرض الصيني
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الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
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