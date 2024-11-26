حزب طالباني يدعو إلى تغيير جذري في شكل حكومة الإقليم الجديدة

حزب طالباني يدعو إلى تغيير جذري في شكل حكومة الإقليم الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف،الثلاثاء، حاجة اقليم كردستان لإجراء تغييرات جذرية في الحكومة الجديدة، والالتزام بتنفيذ البرنامج الحكومي، لافتا الى تشكيل لجان سياسية للاتفاق مع الاحزاب الاخرى حول شكل الحكومة الجديدة.وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، ان “الوضع العام في اقليم كردستان بحاجة الى القيام بإجراءات وتغييرات جذرية للكثير من مفاصل الاقليم، وهذا الامر يتم تطبيقه من خلال البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة”.واضاف ان “هناك لجان مشكلة بين الأحزاب السياسية في اقليم كردستان، حيث ستقوم بدورها في رسم الخارطة السياسية الجديدة للإقليم والاتفاق على شكل الحكومة الجديدة وتمهيد الطريق نحو تشكيلها”.وبين ان “الاتحاد الوطني الكردستاني لديه برنامجه السياسي للحكومة الجديدة، ولا توجد هناك خطوط حمراء تجاه اي حزب من الاحزاب في الاقليم، خصوصا اذا كانت تتفق مع الاتحاد حول البرنامج الحكومي للعمل بموجبه”. 

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