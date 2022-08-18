حزب طالباني يدعو إلى عودة عمل الجلسات البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة

حزب طالباني يدعو إلى عودة عمل الجلسات البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الخميس، الى تفعيل جلسات مجلس النواب للمضي بتشكيل الحكومة، مؤكدا أن تأخر تشكيلها ستكون له تأثيراته المباشرة على مجمل الأوضاع.وقال يزيدي في حديث صحفي، إن “الوضع الأمني لا يتأثر كثيرا بقدر تأثر الوضع الاقتصادي خاصة في ظل إستقالة وزير المالية الاتحادي وغياب قانون للموازنة ومشارفة قانون الامن الغذائي على الانتهاء”.وأضاف أنه “بعد نهاية العام الجاري سنكون أمام معضلة تكمن في عدم وجود مسوغ قانوني للحكومة الحالية بصرف الأموال وهو ما يقتضي الإسراع في تشكيل حكومة منتخبة تعد الموازنة”. ودعا يزيدي أن “تفعيل مجلس النواب بجلساته ضروري لتشكيل الحكومة والمضي في الاجراءات التي تجنب البلد أزمة مالية جديدة جراء عدم وجود قانون يمنح الحكومة حق صرف الأموال”.

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