حزب طالباني يدعو إلى نزع روح المؤامرة من قبل القوى السياسية

حزب طالباني يدعو إلى نزع روح المؤامرة من قبل القوى السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، اليوم السبت، عن فتح قنوات جديدة للحوار مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال سورجي، في حديث صحفي، إن “هنالك معلومات لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي تفيد بأن رئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني سترسل وفداً رفيع المستوى لزيارة الاتحاد الوطني بهدف التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين الحزبين”.واضاف، أنه “لا توجد أية حلول سوى التوافق وتنازل جميع الأحزاب السياسية عن استحقاقها لتجاوز هذه المرحلة”، مؤكداً “ضرورة نزع روح المؤامرة والخداع السياسي من قبل الجميع”.وأشار إلى أن “الاتحاد الوطني أبوابه مفتوحة لأي جهة تريد الحوار لوضع حلول تنسجم مع الواقع الحالي للبلاد”، لافتا إلى أن “الاتحاد ليس عائقا امام تشكيل الحكومة”.

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