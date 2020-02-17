حزب طالباني يدعو الأحزاب الكردية إلى وحدة الموقف تجاه المشاركة في حكومة علاوي

حزب طالباني يدعو الأحزاب الكردية إلى وحدة الموقف تجاه المشاركة في حكومة علاوي
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- حث نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، على خطوة من شأنها أن تضمن حقوقهم بحكومة محمد علاوي المقبلة.وقال النائب حسن آلي، في تصريح أورده إعلام حزبه: “يجب ان تكون الاطراف السياسية الكردستانية موحدة في المرحلة الراهنة وخاصة مع استمرار حوارات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي”.وأضاف، أن “وحدة الاطراف الكردستانية مهمة جدا للحوار مع الحكومة الاتحادية وفي مجلس النواب لترسيخ الحقوق المشروعة لشعب كردستان، ودون الوحدة لن يكون هناك تأثير للكرد في بغداد”.وأوضح، أن “الاوضاع الراهنة في العراق تتطلب وحدة الكرد، وهذه مهمة تاريخية تقع بالدرجة الاولى على عاتق الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ومن ثم باقي الاحزاب الكردستانية”.

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