حزب طالباني يدعو التحالف الثلاثي إلى الإستجابة لمبادرة الإطار

حزب طالباني يدعو التحالف الثلاثي إلى الإستجابة لمبادرة الإطار
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- وجه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، رسالة الى التحالف الثلاثي بشأن مبادرة الإطار التنسيقي”.وقال عضو الحزب غياث سورجي في تصريح صحفي، إنه “على التحالف الثلاثي ان يبارك المبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي بشأن انهاء الأزمة السياسية للمضي بإجراءات تشكيل الحكومة”.واضاف ان “الشعب العراقي يعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية حيث ان استمرار الوضع على ماهو عليه ستكون له انعكاسات خطيرة على واقع البلاد في شتى المجالات”.وتابع سورجي، ان “مبادرة الإطار شخصت المشاكل ووضعت الحلول لها لذلك يتوجب على التحالف الثلاثي والكتل السياسية اغتنام هذه الفرصة لانهاء الأزمة للعبور بالبلد الى بر الأمان”.

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