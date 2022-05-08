حزب طالباني يدعو التحالف الثلاثي إلى الإستجابة لمبادرة الإطار

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إنطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات اللبنانية في الخارج
روسيا تتعهد بتصدير المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية
المانيا تنصح مواطنيها بتخزين الأغذية والأدوية في منازلهم
روسيا تمنع تصدير موادها الخام ومنتوجاتها إلى الدول الخاضعة للعقوبات الروسية
الاتحاد الأوروبي يرفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
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نائب:حكومة الإقليم لاتحترم الحكومة الاتحادية بسبب ضعفها
نائب:الخزين الإستراتيجي لمادة القمح في العراق لايتعدى 300 ألف طن !
نائب سابق:شعب الإقليم ينتظر ” تطبيق” قرار المحكمة الاتحادية في ملف النفط والغاز
الموارد المائية:انخفاض مناسيب دجلة والفرات مسيطر عليها
صالح يدعو إلى رفع حجم الاستثمار لمضاعفة معدلات النمو
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تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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- اذاعة INN