حزب طالباني يدعو الصدر إلى الابتعاد عن التشنج والعناد

حزب طالباني يدعو الصدر إلى الابتعاد عن التشنج والعناد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الأربعاء، ان تغريدة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الأخيرة، بان فيها نوع من التشنج والعناد.وقال في حديث صحفي، ان “هذا الصيغة تجعلنا لا نستطيع تشكيل الحكومة، داعيا “أعضاء الكتلة الصدرية والتحالف الثلاثي بالابتعاد عن العناد السياسي والخطابات المتشنجة”.ورأى انه “لا فائدة من المبادرات والتغريدات والخطابات ما لم يتم الجلوس على طاولة الحوار، اذ أن هذه المشاكل لا تحل عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.وأشار الى أن “هذا العناد أدى الى تعقيد المشهد السياسي وقد خلف أزمات أمنية وسياسية واقتصادية، معتبرا ان “إعطاء المهل من الصدر يراد منها كسب الوقت لغرض سحب أعضاء مستقلين وسحب الاتحاد الوطني مهم بالكامل للانضمام إليهم وهذا الأمر لا يفيد”.

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