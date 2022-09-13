حزب طالباني يدعو الصدر للمشاركة في الحكومة الإطارية التوافقية

حزب طالباني يدعو الصدر للمشاركة في الحكومة الإطارية التوافقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الثلاثاء، التيار الصدري للمشاركة في الحكومة المقبلة.وقال السورجي، في حديث صحفي، إنه “برغم انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي الا اننا نأمل ان يشارك في تشكيل الحكومة المقبلة لان التيار طرف مهم في العملية السياسية حتى بعد استقالة نوابه”.وأضاف ان “الاتحاد الوطني ليس لديه اشكالية في مسألة حل البرلمان وإعادة الانتخابات اذا كان هناك اجماع وطني ويتم هذا الأمر وفق السياقات الدستورية”.وتابع السورجي، اننا “نرفض سياسة فرض الإرادات من اي جهة كانت تتصرف خلافًا لما اقره الدستور العراقي”.وفي السياق، كشف القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الثلاثاء، حقيقية الاتفاق الكردي – الكردي على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.وقال خوشناو، لـ”بغداد اليوم”، ان “الانباء التي تتحدث عن وجود اتفاق ما بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية غير صحيحة”.وأضاف انه “حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق حول مرشح رئاسة الجمهورية، لكن المباحثات مستمرة ما بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني للوصول الى اتفاق بشأن شخصية رئيس الجمهورية”.

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