حزب طالباني يدعو القوى السياسية إلى الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية

حزب طالباني يدعو القوى السياسية إلى الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، الاربعاء، أن المحكمة الاتحادية أثبتت دورها في ضمان العملية السياسية الجديدة، فيما بين أن اليكتي يحترم قرارات الاتحادية ويتماشى معها.وقال الهركي في حديث  صحفي، إن “قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة ولاسيما بشان إلغاء قانون الأمن الغذائي واضحة وصريحة وجاءت حسب التفسيرات القانونية والدستورية”، مبينا أن “حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تقديم مثل هذه القوانين المهمة والكبيرة”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية أثبتت أنها الضامن للعملية السياسية وكان دورها كبير جدا منذ الانتخابات المبكرة وما بعد تداعيات الانتخابات وإعلان النتائج والطعون”، مشيرا إلى أن “التزام جميع الأطراف السياسية بقراراتها يمثل إحدى ايجابيات المشهد السياسي العراقي الجديد”.وأوضح عضو الاتحادي الوطني أنه “إذا كان بحاجة لصياغة لهذه القوانين لابد أن يكون هناك ملائمة دستورية وقانونية لهذه القوانين”، مؤكدا أن “الحل الأفضل هو تشكيل حكومة قادرة على تحمل المسؤوليات وان تسن القوانين المهمة والتي تتعلق بالأمن الغذائي والمستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن العراقي”.وبين أن “اليكتي الكردستاني يحترم قرارات سلطة القضاء ويقف مع المحكمة الاتحادية في كل القرارات المهمة والتي اتخذتها خلال العملية السياسية الجديدة”.

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