حزب طالباني يدعو تركيا وحزب العمال الكردستاني للحوار وإنهاءالعمل العسكري

حزب طالباني يدعو تركيا وحزب العمال الكردستاني للحوار وإنهاءالعمل العسكري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، مقترحا لحل أزمة الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة العراق.وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح  صحفي، إن “تركيا تتعامل بلغة السلاح داخل العراق، وعلى الحكومة العراقية أن تضع حداً لهذه الاعتداءات من خلال دعوة الأطراف المتنازعة إلى طاولة حوار واحدة وفض الخلافات التركية مع حزب العمال”.وأضاف أنه “على الخارجية أن تلزم تركيا بلغة الحوار والمفاوضات بدل السلاح والتعاملات الخشنة التي راح ضحيتها مئات المواطنين”.وبين أنه “لا يمكن أن نسمح لتركيا بخرق سيادة العراق بشكل أكبر، الأمر الذي يتطلب حلول جوهرية كبيرة وغير تقليدية”.يذكر أن تركيا نصبت اربع قواعد عسكرية جديدة في العمق العراقي وبدأت عمليات القصف وتجريف الأشجار بواسطة المجارف العسكرية تحت ذريعة ملاحقة المعارضين لها.

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